Vieri: "Se Lukaku è allenato bene è devastante! Dovbyk? Fare 25 gol in Liga non è facile"

Christian Vieri, ex grande bomber, in vista di Euro 2024 ha parlato dei centravanti delle varie nazionali, tra cui l'obiettivo azzurro Dovbyk e non solo, a La Gazzetta dello Sport: "Grande fisico, potente, ma quando serve sa come “uscire”, come diventare un centravanti di movimento. E non ditemi che fare 25 gol è più facile in Spagna che in altri campionati: non è vero. Piuttosto: è più difficile essere capocannoniere giocando nel Girona, no?".

La Spagna cambia, ma Morata c’è sempre. "Perché ha qualità particolari e garantisce sempre i suoi gol: anche quest’anno la sua ventina. La Spagna secondo me manca un po’ in attacco: abituati al falso nove, oggi non hanno un vero bomber. Per questo Morata rappresenta l’affidabilità, ma non so se potrà bastare".

Lukaku può bastare al Belgio? "Stagione passata non brillantissima. Se allenato bene è devastante, ma dico se, appunto: quando non è in forma, perde velocità, e per lui è tanto. Bisognerà vedere anche come gli giocherà intorno il Belgio, in questo momento di trapasso".