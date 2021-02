Vigliotti: "Napoli sfortunato, Maksimovic e Rrahmani perfetti per giocare a 3"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti. “Napoli sfortunato oggettivamente. Vai a giocarti il mese più importante della stagione con molti giocatori indisponibili tra infortuni e Covid. In questo momento non c’è serenità nell’ambiente Napoli per tutto ciò che sta accedendo nelle ultime settimane. Non risulta assolutamente che qualche altro giocatore del Napoli era presente alla cena a casa di Koulibaly".

Sulle scelte di Gattuso: "Credo che Gattuso opti per il semplice inserimento di Maksimovic oppure quello di Rrahmani se deciderà però la difesa a 3. Nel loro bagaglio di esperienze, sia il serbo che l’ex Verona, sono bravissimi in questo tipo di difesa avendo giocato per anni così”.