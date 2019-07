Vigliotti: "Pepé devastante, ricorda Mbappé! Il Napoli ci sta provando ma è difficilissimo..."

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, descrivendo il profilo di Nicolas Pepé, accostato al Napoli negli ultimi giorni: "Pepé è devastante sotto il punto di vista atletico, per la tipologia delle sue movenze il campo, non volendo fare dei paragoni, ma quando parte in progressione devi fucilarlo un po' come Mbappè. Lui è un sinistro, aggiunge buon tecnicismo nonostante la sua struttura atletica. Mentre diciamo tutto questo, dobbiamo dire che il Napoli ci sta provando per Pepè, abbiamo sentito il presidente, ma sarà difficilissimo perchè il ragazzo aspetta di andare al Psg".