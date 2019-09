Vigliotti sicuro: "Napoli e Juve in pole per lo scudetto"

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live: "Non mi faccio influenzare dalle prime due partite di campionato quindi prevedo Napoli e Juventus in pole. Poi Inter e Lazio.



Classifica? Il Calendario in Italia fa la differenza .Ora il Napoli avrà un calendario agevole e fra un mese potrebbe essere anche in testa al campionato



Dove gioca Lozano? Lozano aldilà dell’esordio con goal, è un passo avanti rispetto ai suoi compagni. Ancelotti lo può schierare ovunque”.