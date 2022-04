Vinazzani: "Insigne via e Mertens rinnova? Forse c'è strategia chiara per futuro"

Claudio Vinazzani ha parlato del Napoli e non solo intervenendo al TMW News. Da ex partenopeo ha detto sulla difficile situazione degli azzurri

Claudio Vinazzani ha parlato del Napoli e non solo intervenendo al TMW News. Da ex partenopeo ha detto sulla difficile situazione degli azzurri. "Le responsabilità le avrà anche Spalletti, visto che è l'allenatore, ma credo siano soprattutto di tutta la squadra: ci sono stati episodi come quello di Empoli che hanno determinato una sconfitta incredibile. La squadra doveva dare di più e non può permettersi questi errori, soprattutto in un anno in cui è in lotta per lo scudetto. Visti i risultati delle altre poteva approfittarne. Ci sono stati troppi ko in casa anche con le piccole, vuol dire che c'è qualcosa da mettere a punto. Mi è capitato di perdere uno scudetto a Napoli a quattro giornate dalla fine con il Perugia che era già retrocesso. E' un ambiente che ti dà tanto ma in un momento come questo accentua molto le pressioni e ci sta che la squadra ne abbia risentito. C'è una differenza tra le big e quelle che lo stanno diventando: le big difficilmente hanno il braccino nei momenti decisivi, non compromettono il campionato con troppi ko con le piccole. Manca qualcosa ancora ma è comunque su una strada importante. L'organico? Vedo che probabilmente ci sarà un rinnovamento sensibile, il fatto che parta Insigne, giocatore simbolo del Napoli e il possibile rinnovo di Mertens, significa che ci sono strategie in atto per rivoluzionare la squadra e affidarsi a qualche giocatore personalità che possa dare una mano a questa crescita".