Vinicio: "I giocatori devono lasciar perdere i rancori e privilegiare la maglia"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex allenatore della squadra azzurra, Luis Vinicio. Queste le sue parole: "Arrivai in Italia da giovane e ormai vivo a Napoli da più di 30 anni. La gente ancora oggi mi chiama 'Mister', Napoli è fantastica.



Cosa deve fare il Napoli per uscire da questa crisi? La miglior cosa da fare per superare questo periodo è parlare senza riserve, guardandosi negli occhi, lasciando perdere l'interesse personale e i rancori, per privilegiare la maglia".