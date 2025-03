Viviani consiglia: "Al Napoli manca una cosa per diventare un top club internazionale"

vedi letture

A Stile Tv, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Fabio Viviani, ex calciatore del Milan ed ex vice allenatore del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Gli allenatori incidono tanto, da allenatore però dico pure che se non hai giocatori di valore non hai speranza. Il Milan ha giocatori di talento, ma faticano a trovare coesione, entità ed equilibrio, cose che invece il Napoli ha.

Dopo tanti anni abbiamo un campionato aperto a 3 squadre, grazie al Napoli e all'Atalanta. Tutti ci aspettavamo che l'Inter fosse così avanti, ma Napoli e Atalanta stanno facendo benissimo. In un campionato devi gestire i momenti e quindi gli infortuni, le squalifiche e i periodi di appannato che sono normali, ma il Napoli è ancora li agganciato. Poi è chiaro che ora le partite diminuiscono ed è importante sbagliare il meno possibile perché poi il tempo per recuperare non è molto. Sono orgoglioso poter dire di aver allenato il Napoli è un vanto ed un prestigio.

La proprietà azzurra ha sempre avuto voglia di crescere di anno in anno, un grande club deve essere nelle prime 4 sempre perché questo ti permette di essere più attrattivo per i giocatori di un certo tipo, di contrattare con gli sponsor e mi piace che le proprietà non facciano mai il passo più lungo della gamba. La cosa che manca per fare il salto definitivo è avere una casa ancora più competitiva a livello internazionale. E quindi uno stadio, un centro sportivo ed un settore giovanile, è questo l'ultimo salto che deve fare il Napoli per essere un top club. Il calcio è cambiato, ma mi rivedo in McTominay. La posizione che occupa era la mia preferita".