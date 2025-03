Viviani controcorrente: “Il Napoli ha perso poco o nulla con l’addio di Kvara”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club ed ex vice Napoli. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Quanto ha perso il Napoli con la partenza di Kvaratskhelia? "Secondo me poco o nulla, perché probabilmente non era più il suo tempo né il suo spazio. Mentalmente era già distante. Se la società e il tecnico sono arrivati a questa scelta, soprattutto dopo l’esperienza con Osimhen, significa che hanno valutato bene la situazione. Dal punto di vista tecnico, certo, si è perso un giocatore importante, ma il suo contributo quest’anno era stato limitato. Dopo la vittoria dello scudetto, non era più lo stesso. Finché Neres è stato al meglio, il Napoli non ha avvertito la necessità di non poter fare a meno del georgiano”.