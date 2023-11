Viviani: "Il Napoli è fortissimo e non avrà problemi a gestire i tanti big match di fila"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fabio Viviani, ex vice allenatore al Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fabio Viviani, ex vice allenatore al Napoli, ha giocato anche con Ancelotti al Milan: “Dobbiamo eliminare il termine turnover: chi deve gestire più competizioni ha bisogno di tutta la rosa a disposizione. Il Napoli non ha particolari problemi a gestire più gare importanti di seguito: il Napoli è una squadra di alto livello e di volta in volta l’allenatore dovrà scegliere la migliore formazione e fare fronte agli infortuni e alle esigenze.

L’asticella subito dopo l’avventura di Spalletti era altissima. Ora la squadra è rimasta fortissima, ma i giocatori erano un pò in discussione ecco perché il nuovo allenatore ha dato nuove motivazioni. La competitività del campionato italiano si è alzata e questo porta un innalzamento del numero delle squadre che possano giocarsela fino in fondo e questo è un aspetto positivo. Vedo qualcosa in già da parte dell’Inter in termini di continuità, ma la Juve è tornata, Milan e Napoli sono lì per cui possono arrivare fino alla fine”.