Viviani: "Nel Napoli pochi elementi adatti alla difesa a tre"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore Fabio Viviani, vice di Edy Reja negli anni a Napoli: "Con il recupero degli infortunati il Napoli è ritornato a fare quello che faceva ad inizio stagione, con dei risultati importanti.

Difesa a tre dal prossimo anno? Sono tanti anni che il Napoli adotta la difesa a 4, molti difensori della rosa faticherebbero adattarsi alla difesa a tre, soprattutto gli esterni difensivi. Anche Insigne sarebbe difficilmente impiegabile con un cambio di sistema di gioco, ci penserei prima di muoverlo dalla posizione dove è impiegato adesso. Con quel modulo i due esterni sono determinanti nell’offendere e difendere, come detto nel Napoli non vedo giocatori adatti a questo ruolo. Per i centrali invece non vedo difficoltà, nei tre vedrei come centrale Koulibaly. Mancherebbe però un difensore mancino puro per impostare e per dare la superiorità, con noi in quel ruolo c’era Domizzi.

Zielinski nel ruolo di Hamsik? Si, con una mezzala destra più di contenimento. Si può giocare anche con due mediani e Piotr più alto".