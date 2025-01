Viviano critico: “Lukaku? A parte il gol decisivo, con l’Atalanta non l’ha mai strusciata”

Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare la vittoria del Napoli a Bergamo

Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare la vittoria del Napoli a Bergamo: “Lukaku? Ha fatto un bel gol, decisivo, ma poi non l’ha mai presa con l’Atalanta. Il Napoli da due mesi a questa parte sta giocando molto meglio, ha preparato in maniera devastante la partita di Bergamo. Poi il risultato dipende da tante cose perché l’Atalanta ai punti non meritava di perdere. Lukaku a me non piace, non è scarso ma durante la partita a parte il gol non ricordo altre cose fatte da lui. Anguissa ha fatto una partita enorme, anche la difesa ha giocato benissimo”.