Viviano svela: “Mi hanno detto che il Milan si è mosso per Conte, è lui la prima scelta"

Nonostante un contratto con il Napoli fino al 2027, sono tante le indiscrezioni di mercato su Antonio Conte e le squadre accostate a lui per la prossima stagione. A tal proposito, l’ex portiere Emiliano Viviano, ai microfoni di TvPlay ha dichiarato: "Un uccellino mi ha riferito che il Milan si è mosso per Conte in vista della prossima stagione. La società lo vuole: è lui la prima scelta".

