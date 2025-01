Vlahovic in difficoltà, Calaiò: “Con Conte a Napoli avrebbe fatto almeno 20 gol”

Emanuele Calaiò, team manager del Savoia ed ex calciatore, tra le tante, del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante "Tutti al Var", il format in onda su Sportitalia.

Vlahovic resterà a lungo alla Juve? "Per la spesa che ha fatto la Juventus dovrebbe venderlo a tanto ma il suo rendimento non asseconda i soldi spesi. A me lui piace tantissimo, magari non è adatto allo scacchiere tattico di Motta, che vuole un attaccante alla Zirkzee, uno che leghi di più il gioco, mentre Vlahovic è più uno da verticale e profondità. Magari con Conte a Napoli avrebbe fatto almeno 20 gol".

Come gestirebbe la questione Kvaratskhelia? “Se lo perdi devi trovare un'altra alternativa, si continua parlare di Chiesa e ci sarà un motivo, si vocifera fin troppo di questo. Per me era difficile che si muovesse a gennaio ma a quanto pare non è un'eresia. Fossi stato in lui avrei rinnovato con il Napoli per poi, eventualmente, vedere se ci fosse qualche offerta. Di certo, adesso è più facile farne a meno".