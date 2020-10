Volo cancellato, Azzi chiarisce: "Seconda comunicazione ASL era solo per un chiarimento ulteriore"

"Chi è in isolamento domiciliare non può mettersi in viaggio. In realtà non può nemmeno uscire di casa. Dubito che un tribunale civile farà lo stesso distinguo del giudice sportivo, a proposito delle due comunicazioni della Asl al Napoli. La richiesta di chiarimento era un di più", questo il tweet del giornalista di Repubblica, Marco Azzi, in merito alle motivazioni del giudice sportivo sul volo cancellato dopo la prima comunicazione della ASL, senza attendere la seconda.