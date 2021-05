Volpecina: "Osimhen devastante, ma mi sta piacendo un altro azzurro"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex giocatore di Napoli e Fiorentina: “Apprezzo molto Di Lorenzo, ha personalità, voglia, entusiasmo, forza e resistenza, è uno dei migliori acquisti degli ultimi anni. Il punto di forza di Osimhen è l’attacco della profondità, è devastante quando ha spazio, può dare tante soddisfazioni al Napoli. Se la Fiorentina arriva alla partita con il Napoli già salva, credo che gli azzurri non avranno problemi nel vincere a Firenze. Rispetto al passato, oggi per un attaccante è più facile segnare. Se Maradona giocasse nel calcio attuale, credo che arriverebbe tranquillamente a 30 gol. Il calciatore che ho sofferto di più è stato Giampaolo Montesano, era poco concreto, ma mi faceva impazzire con i suoi dribbling”.