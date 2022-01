Volpi: "Napoli darà battaglia fino alla fine per lo scudetto. E non servono innesti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sergio Volpi, ex calciatore del Venezia: "Zanetti? Sta sicuramente facendo bene, era una cosa ‘normale’ che il Venezia dovesse lottare fino alla fine per la salvezza. Ha lottato con l’Inter fino alla fine, pareggiare a San Siro fino al 90esimo non è da tutti. Sono stati bravi, ma contro queste grandi squadre basta una giocata per cambiare il risultato. È una squadra a cui piace giocare, non si mette in difesa, gioca a viso aperto e rischia.

Io parto dal presupposto che la favorita sia l’Inter, ma vedo Milan e Napoli a dare battaglia fino alla fine. Le prossime partite diranno molto. Per quanto riguarda le operazioni di mercato di gennaio è sempre difficile da giudicare, possono andare bene o creare problemi da altre parti. Il Napoli ha equilibrio, non penso che abbia bisogno di qualche innesto. È una squadra completa e ha diverse soluzioni, dietro è molto forte fisicamente”.