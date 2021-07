Volpi racconta Spalletti: “Vi dico cosa chiede al suo regista”

Sergio Volpi, ex calciatore di Luciano Spalletti al Venezia e oggi allenatore, è intervenuto al microfono di Radio Kiss KissNapoli: “Mister Spalletti al suo regista chiede di comandare il gioco far girare la squadra. Vuole che il suo centrocampista abbia diverse soluzioni a disposizione così da mettere in difficoltà gli avversari”.