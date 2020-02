Zaccheroni boccia Sarri: "In questa Juve non si vede nulla del suo Napoli"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre di Milan, Inter, Juventus, Lazio e Udinese, ha parlato a Radio anch'io sport dei temi più attuali della nostra Serie A. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal derby: "L'Inter è stata più protagonista, ma sul piano della prestazione le due squadre si sono divise un tempo per parte. Nel primo molto meglio il Milan, poi grandissima ripresa dei nerazzurri. Questo derby mi ha ricordato quello del 2004: ero sulla panchina dell'Inter, vincevamo 2-0, sbagliammo un gol con Adriano e Dida già a sedere e poi alla fine perdemmo 3-2".

Scudetto?

"La favorita per lo Scudetto resta sempre la Juventus, lo dico per l'organico e la mentalità che ha. Allo stesso tempo però, non abbiamo ancora visto i bianconeri giocare ai loro livelli di sempre quest'anno. La prima outsider è l'Inter, poi dopo anche la Lazio non demorde".

Si vede la mano di Sarri sulla Juventus?

"In questa Juve non vedo nulla o quasi del Sarri partenopeo. Questa squadra mi sembra ancora un cantiere aperto, l'allenatore non è ancora riuscito a far giocare i suoi calciatori come poteva sperare la società quando lo ha preso. Soprattutto davanti mancano giocatori che si sacrificano, questo può essere un problema per la Juventus".