Zambrotta avvisa: "Ho perso scudetti con 9 punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine"

Gianluca Zambrotta, ex terzino destro di Juventus, Barcellona e Milan, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Zambrotta, ex terzino destro di Juventus, Barcellona e Milan, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset ed ha parlato della Supercoppa Italiana di stasera: "Non saprei dire come si vince questa sfida, ma si affronta come un derby durante una metà di stagione diversa dalle solite. Sicuramente il Milan ha possibilità di vincere il trofeo e venire fuori da un momento difficile. Il derby è sempre un derby, si affronta sempre nel miglior modo possibile ed è sempre bello".