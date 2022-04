Zanoli, l'ex allenatore: “È uno dei più veloci della Serie A in progressione, è devastante”

Massimo Bagatti, ex allenatore di Alessandro Zanoli al Legnago, ha parlato a A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.



La Primavera non è più un campionato formativo?

“Sono d’accordo, i campionati adulti sono più formativi. Noi in Italia arriviamo sempre in ritardo rispetto ad altre nazioni”.

Come si può definire agonistico un calcio Primavera?

“Questa è la cultura dell’Italia che deve cambiare e migliorare, dobbiamo dare fiducia a giovani. Devono confrontarsi con i grandi, perderebbero meno tempo e crescerebbero più in fretta”.

Sull’operazione Zanoli fatta da Giuntoli

“Lo stimo, è bravo. Se Zanoli è a Napoli anche per merito suo”.

Sul paragone di Zanoli con Maldini

“È un paragone grande. Stiamo parlando di uno dei più forti giocatori italiani. Zanoli avevo già visto che aveva strapotere fisico, forza nelle gambe, non c’entrava nulla con il campionato che stava facendo, doveva andare in Serie A. La sua freddezza gli ha permesso di andare in Serie A. Ha un motore importante, aumenta sempre velocità, ha una corsa non facile da trovare. È uno dei più veloci giocatori della Serie A in progressione, è devastante”.

La Serie A gli appartiene?

“Sì, è la sua categoria, sicuramente”.

Zanoli può essere il possibile erede di Di Lorenzo?

“Se il mister gli ha dato questa fiducia vuol dire che è un giocatore pronto per essere anche un titolare. Arriverà nella prossima stagione con un altro anno di esperienza in Serie A”.