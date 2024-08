Podcast Zazzaroni: "Il mercato migliore è del Napoli. Quattro colpi alla Conte"

Durante il programma “Maracanà” a TMW Radio è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, per commentare vari temi.

Chi ha fatto il miglior calciomercato? La Juventus?

“Per me il calciomercato migliore lo ha fatto il Napoli. La Juventus ha speso tanto e fatto bene ma il terzetto Neres-Lukaku-Kvaratskhelia più Buongiorno e McTominay è un mercato alla Conte. La Juventus ha speso tanto per me pagando Koopmeiners, che è un ottimo calciatore, e prendendo Douglas Luiz, che penso sia troppo lento. Davanti hanno un solo centravanti. C’è qualcosa che non mi convince nei bianconeri”.