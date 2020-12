Zazzaroni: "Il Napoli per vincere lo scudetto dovrebbe cambiare testa"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "È un campionato aperto, ma il Napoli per vincere lo scudetto dovrebbe cambiare la testa, non si può alternare una partita come quella contro l’Inter con quella come contro la Lazio. Un gioco sterile e non è la prima volta. Responsabilità di Gattuso? Ha qualche attenuante. Gli mancano 3 titolari d’attacco, vanno benissimo le alternative, ma non tutte insieme. Milan? Il primato al momento è meritato, per demerito degli altri. Pensando a cosa hanno fatto Roma, Napoli, Inter, Juve… meritano di essere lì, hanno fatto bene, ma gli altri hanno fatto veramente male. L’Inter è quella che gioca peggio. Sentenza? Ci credevo, l’ho sempre detto”.