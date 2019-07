Zazzaroni: "Rodrigo e Lozano due prime scelte di Ancelotti, ma non sono alternative a James!"

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Il dubbio di Ancelotti riguarda Rodrigo o Lozano, entrambi sono la primissima scelta del tecnico. Nessuno dei due è un'alternativa a James. Belotti? Ha molto numeri, ma come bomber per me Icardi è superiore. Koulibaly al Real? Mai preso in considerazione, poi che piaccia ai blancos è un altro discorso. Al momento non c'è una squadra che può battere la Juve.