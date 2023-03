Zazzaroni sui quarti di Champions: “Il Napoli non è più forte del Milan nel doppio confronto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport

Napoli favorito per arrivare a Istanbul? No. Il Napoli è partito che non sapeva neanche se avrebbe vinto il campionato, lo sta facendo e mi godo questo. Tutto quello che arriva in più è in più. Sul doppio confronto, il Napoli non è più forte. Temo molto il Benfica, perché è il Napoli del Portogallo, non credo che l’Inter ce la faccia, per quello che ho visto fino ad adesso".