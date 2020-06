Zeman chiarisce: "Non devo chiedere scusa all'Atalanta, manco sapevo che c'era l'ex preparatore Juve!"

Zdenek Zeman, ex allenatore del Napoli, ha fatto discutere per alcune parole sull'Atalanta e la città di Bergamo in relazione al coronavirus e oggi ha chiarito quelle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Atalanta è l'unica squadra che si allena seriamente dal punto di vista fisico. Io ho solo dichiarato che stranamente corrono di più, senza fare allusioni, per sottolineare che sono stati bravi a reagire dopo la situazione che c'è stata a Bergamo. Non sapevo nemmeno che avessero l'ex preparatore della Juventus, non devo chiedere scusa all'Atalanta, semmai ho difeso loro e la città sottolineandone i grandi meriti".