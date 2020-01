Zeman: "Esonero Ancelotti? Sarebbe accaduto, deve averlo capito anche l'Everton..."

Zdenek Zeman, allenatore, ha parlato di Napoli e non solo nella sua lunga intervista al Corriere dello Sport: "Sarri? Il Napoli non va preso come esempio, perché resta quasi unico nel suo genere. Ancelotti? Non sono dentro le questioni, però ho seguito, visto e letto e dopo le ultime vicende, qualcosa mi lasciava intuire che sarebbe accaduto. Deve averlo capito anche l'Everton, visto che è successo tutto così in fretta".