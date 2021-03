Zeman incorona Italiano: "Mi assomiglia! Si salverà col gioco, lo propone e non lo subisce!"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico Zdenek Zeman ha parlato anche degli allenatori che più lo convincono: "Il primo, ma da anni, è Gasperini: ha una mentalità che colpisce, vuole sempre avere la palla e poi attacca, insegue la vittoria. In un calcio in cui in tanti passano la palla all’indietro, manco fossimo nel rugby, l’Atalanta fa altre cose e anche assai belle".

Sui giovani: "Italiano non si accontenta, devo dire che penso un poco mi somigli. Vuole salvarsi attraverso il gioco: lo propone e non lo subisce. E non ha paura".