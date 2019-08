Zenga: "Fossi nell'Inter mi terrei Icardi ma farei una richiesta precisa a Wanda"

Ospite del salottino di ‘Radio Sportiva’, Walter Zenga si è proiettato al prossimo campionato di Serie A, toccando argomenti di mercato e non molti cari anche al Napoli: “L’Inter farà sicuramente bene. Come ha detto Moratti il dna di Conte è particolare, ma il calcio è professione e quando uno allena dà il 100% per la squadra in cui è. o mi terrei Icardi, anche se ci sono cose che non conosciamo. Credo che uno con la media gol che ha lui, anche se è un po’ anarchico e distaccato dal gruppo, a me è sempre piaciuto. Se fossi l’Inter chiederei a Wanda Nara di non andare in tv”.