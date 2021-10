Zenga: "Napoli la più in forma, ma nel lungo termine? Osimhen non è una sorpresa"

Al Festival di Trento organizzato dalla Gazzetta, Walter Zenga ha presentato il suo libro 'Ero l'uomo ragno' e ai microfoni di TMW ha parlato anche di attualità: "L'Inter può ripetersi, ha tutto per farlo. Il campionato è lungo e occorre pensare al presente. Il Napoli oggi è la squadra più in forma, che sta meglio, ma occorre vedere tutto nel lungo termine. Osimhen? Anche l'anno scorso si è espresso a grandi livelli, è una conferma. Quanto alla Juve, con Allegri sicuramente torna in alto perché Max è uno tosto".