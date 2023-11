Zenga: “Sono stupito. Il Napoli è forte, non me l’aspettavo a -10 dall’Inter”

Walter Zenga, allenatore ed ex bandiera dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio

Walter Zenga, allenatore ed ex bandiera dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Sono stupito di come il Napoli sia a dieci punti di svantaggio dall’Inter perché con la squadra che hanno e con le qualità che hanno mi aspettavo che potessero essere un po’ più in alto. Probabilmente Mazzarri è la scelta più logica”.