Zenga sulla lotta scudetto: "L'Inter resta favorita. Napoli? Arriva da una stagione complicata"

vedi letture

"Le altre sono le solite: l'Inter è davanti, non ha cambiato niente, anzi, ha puntellato".

L'ex portiere nerazzurro Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù in merito alla lotta Scudetto e alla pre season, indicando comunque l'Inter come favorita assoluta anche per lo Scudetto 2024-25: "Non guardo mai le partite del pre-campionato perché il calcio estivo dipende sempre dalla preparazione e dai carichi di lavoro. Normalmente guardo le prime tre giornate per avere un'idea. Napoli? Non mi sembra abbia agito tanto sul mercato, arriva da una stagione complicata".

Sulla lotta Scudetto: "Le altre sono le solite: l'Inter è davanti, non ha cambiato niente, anzi, ha puntellato. Gli manca un difensore, ma il gruppo è quello. E' sempre difficile poter stabilire prima quello che sarà. Se lo chiede a me è ovvio che le dico Inter".