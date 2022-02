Zielinski confessa la sua paura: "L'aereo mi spaventa, preferisco viaggiare in treno"

Curiosità nell'intervista di oggi di Piotr Zielinski a Radio Kiss Kiss Napoli. Raccontando quel viaggio a Bologna in solitaria per la trasferta di qualche settimana fa, il centrocampista polacco ha confessato una sua paura: "Diciamo che tutti abbiamo fatto una bella partita e abbiamo vinto. Io speravo di aiutare la mia squadra. C'era questo programma, la società me l'ha comunicato e io ho accettato. Preferisco anche viaggiare in treno, ho un po' paura dell'aereo (ride, ndr). E' andata bene ed ero contento perché dopo qualche giorno di stop ho dato una mano e abbiamo vinto".