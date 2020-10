Zielinski domani può partire titolare: la probabile formazione di Carlo Alvino

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha abbozzato la formazione per la sfida di domani contro il Sassuolo. Gattuso potrebbe rilanciare Mertens e Osimhen in attacco con Lozano e Politano. Zielinski e Fabian a centrocampo con un po' di riposo per Bakayoko ed in difesa Manolas e Koulibaly con Di Lorenzo e Hysaj.