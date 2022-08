Zielinski, l'ex allenatore: “E’ un’arma tattica. Difficile rinunciare a uno come lui…”

Fabio Viviani, ex allenatore di Piotr Zielinski all'Udinese, ha parlato del polacco e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Viviani, ex allenatore di Piotr Zielinski all'Udinese, ha parlato del polacco e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Zielinski non è solo un giocatore dalla tecnica importante, ma un’arma tattica perchè può fare la mezzala e tutti i ruoli offensivi dietro la punta. Rinunciare a uno come lui è difficile, si potrebbe capire solo in caso di esigenze particolari di rosa e di bilancio”.