Ziliani ricorda: “Scudetto al Napoli? Lo dissi già alla 4ª giornata! Ora è facile…”

Il giornalista Paolo Ziliani, tramite il proprio profilo X, vede il Napoli come grande favorito per lo Scudetto, con il club partenopeo che lo impressionò già lo scorso 15 settembre, quando vinse a Cagliari per 0-4: "Il Napoli può tornare a vincere lo scudetto". Lo scrissi il 16 settembre, dopo la 4^ di campionato, e forse chi mi derise si sarà ricreduto.

La 4^ giornata era appena andata agli archivi, in testa a sorpresa c'era l'Udinese ma il Napoli visto a Cagliari m'aveva impressionato. Così uscii allo scoperto e dissi quel che poi è davvero accaduto. Scrivere che il Napoli può vincere lo scudetto a 3 o 4 giornate dalla fine son capaci tutti; scriverlo dopo 4 giornate invece è più difficile. E in ogni caso: se c’è stato qualcuno che lo ha fatto, qualche testata importante, qualche giornalista importante, vi prego di segnalarmeli. Perché a me sono sfuggiti".