Zoff: “Conte è un grande allenatore, non credo avrebbe problemi con ADL”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli e della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99: “Conte? Preferisco non entrare in queste dinamiche. Sicuramente è un grande allenatore e non credo possa avere problemi con ADL.

Per il Napoli sarebbe importante tenersi campioni quali Osimhen, Kvara anche per essere competitivi a livello internazionale. Anzi sarebbe fondamentale aumentare ancor di più il numero di calciatori di livello.

Meret? È comunque un portiere della Nazionale, non credo sia lui il problema del Napoli”.