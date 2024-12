Zoff: "Conte? Non mi meraviglia abbia fatto subito così bene"

Stasera una tra Lazio e Napoli verrà eliminata dalla Coppa Italia, poi domenica ci sarà il bis in campionato. Ma cosa c'è da aspettarsi da Antonio Conte e Marco Baroni in vista della posta in palio, i quarti di finale? Ha provato ad immaginarlo Dino Zoff, ex portiere della Juventus e campione del Mondo nel 1982 nell'intervista rilascia alla Gazzetta dello Sport: "Saranno due sfide molto interessanti e mi auguro anche spettacolari. Lazio e Napoli sono due squadre che stanno facendo molto bene sia dal punto di vista dei risultati sia da quello del gioco. Mi aspetto due partite di alto livello tra due formazioni che faranno pochi calcoli e cercheranno di prevalere l’una sull’altra".

Conte ha stravolto il Napoli.

"È il suo modo di lavorare. Non era facile ripartire dopo una stagione molto deludente come quella passata. Conte ci è riuscito con i suoi metodi che sono sempre efficaci. Non mi meraviglia affatto che gli sia bastato così poco tempo".