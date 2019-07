Zoff esalta Koulibaly: "Al suo fianco posso giocare anche io! E' più forte di De Ligt..."

Dino Zoff ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche dell'acquisto di Manolas: "Ma sinceramente accanto a Koulibaly posso giocare anch’io... È un atleta eccellente e con l’esperienza ha acquisito maggior senso della posizione. Per me attualmente è il più forte in giro. Il greco non potrà che crescere ulteriormente con uno al fianco così".

Dunque Koulibaly è più forte di De Ligt? "Oggi sì, ma ci sono 8-9 anni di differenza ed è logico sia così. Ecco, quando l’olandese avrà superato il rendimento del difensore senegalese del Napoli potrà entrare fra i più grandi".