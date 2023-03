Zoff: "In Nazionale è partito avanti Donnarumma, sta a Meret dimostrare"

"A Napoli non si tifa per la Nazionale? Il ricordo più grande del tifo con la Nazionale è stato proprio a Napoli"

Oriundi in Nazionale? Li abbiamo sempre avuti. Immobile fa 50 gol all’anno da 3 anni, non mi sembra carino nei suoi confronti dire che con Retegui abbiamo trovato il centravanti.

A Radio Napoli Centrale , nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Dino Zoff , ex portiere: " Più che voglia di sacrificarsi, noi giocavamo a calcio ed era una festa, io non mi sento di aver fatto sacrifici.

A Napoli non si tifa per la Nazionale? Il ricordo più grande del tifo con la Nazionale è stato proprio a Napoli, la semifinale con la Russia, 90.000 persone a sostenerci, mi vengono ancora i brividi a sentire il tifo a favore ed i fischi agli avversari quando si presentavano dalle mie parti. Scudetto al Napoli? Si è così vicini che ci sarà tempo per festeggiare.

Donnarumma-Meret come Albertosi-Zoff? Adesso è partito avanti Donnarumma, come Albertosi, sta a Meret che ha tutte le qualità".