Zoff sicuro: “Lo scudetto è un affare a tre, l’Inter è in piena competizione”

C'è anche la lotta scudetto tra i temi affrontati da Dino Zoff durante l'intervento a 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento: "Ci sono due squadre che hanno un vantaggio, il Milan e il Napoli che avrà qualche problema per la Coppa d’Africa. E poi c’è l’Inter in piena competizione: penso che lo scudetto sia un affare per le prime tre in classifica. La Juventus può invece riuscire a inserirsi nelle prime quattro, perché ne ha le qualità”.