Zola: "Dispiace per situazione in casa Napoli, difficile capire di chi sia la colpa"

"Dispiace per la situazione che si è creata al Napoli, i calciatori sono considerati i paladini di una città e di una regione". Parla così Gianfranco Zola della situazione in casa azzurra in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport di cui riportiamo un breve estratto: "Quando non c’è armonia chi come me ha vissuto la città in momenti migliori sa quello che possono provare i giocatori adesso. Da fuori è difficile dire se sia colpa di questo o di quell’altro, ma spero che il buon senso abbia la meglio".