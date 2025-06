Juventus verso il Wydad, Tudor ammette: "Il quarto posto ci ha dato ossigeno"

vedi letture

Mondiale per Club

Oggi alle 14:30 Mondiale per Club

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato della sua squadra in vista della sfida contro i marocchini del Wydad, secondo incontro del Mondiale per Club dopo la larga vittoria contro l'Al Ain. Queste le sue parole a SportMediaset: "I ragazzi stanno bene, c'era un po' di stanchezza perché abbiamo spinto tanto nell'altra partita. I dati sono importanti. Abbiamo lavorato bene, alcuni devono recuperare ma è stato bello, ci sono belle sensazioni perché siamo partiti col piede giusto e questo dà fiducia, ma bisogna dimenticare quella partita e pensare alla prossima".

La prossima nell'ottica della qualificazione sarà ancora importante?

"Non si ragiona mai così, si cerca solo di vincere e fare il meglio. L'obiettivo è andare forte, se lo faremo porteremo a casa un risultato positivo".

Come stanno Koopmeiners, Gatti e Locatelli? Possono giocare?

"Non lo so, ma stanno bene. Koopmeiners è avanti, Gatti ha fatto già qualche minuto, Locatelli viene da un mese con qualche problemino. Vedremo, ci sarà bisogno di tutti".

Il caldo sarà un fattore?

"Sicuramente è un tema ma va accettato anche perché è uguale per entrambe le squadre. Dovremo fare attenzione ma anche dimenticare questa cose perché c'è da giocare".

Cosa le piace di più di questa squadra?

"Fatti una domanda e datti una risposta… Mi piace tutto, c'è una bella atmosfera. Il campionato è finito con l'obiettivo raggiunto e questo ha portato consapevolezza ai giocatori dopo un'annata difficile. C'è un po' di ossigeno, ora c'è più conoscenza di ciò che facciamo e per questo riusciamo a fare le cose con più facilità".