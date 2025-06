Pioggia di gol tra Mamelodi e Borussia: i tedeschi rischiano ma vincono 4-3

Termina sul risultato di 3-4 il match del TQL Stadium di Cincinnati tra Mamelodi e Borussia Dortmund, valido per il secondo turno del Mondiale per Club FIFA. I tedeschi passano in svantaggio dopo 11 minuti per il gol di Ribeiro, ma tra primo tempo e inizio ripresa la recuperano e si portano ampiamente avanti con le reti di Nmecha, Guirassy, Jobe Bellingham e l'autogol di Mudau.

Poi però, dopo il 4-1, la squadra di Kovac si rilassa troppo e rischia di subire una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. Il Mamelodi accorcia le distanze al 62esimo con Rayners e la rete di Mothiba al 90esimo fa sperare la squadra sudafricana, che si riversa tutta all'attaco nei minuti dei recupero. Subendo ben 1.72xG nel secondo tempo, alla fine il Borussia Dortmund se la cava e porta a casa i tre punti.