Grealish e non solo, Guardiola annuncia nuovi tagli: "Non ne voglio 6-7 a casa infelici"

vedi letture

Pep Guardiola non va per il sottile. Il tecnico spagnolo ha lasciato intendere che ridurrà la rosa del Manchester City prima della fine del mercato estivo, al momento di 27 giocatori negli Stati Uniti coinvolti nel Mondiale per Club, inclusi i nuovi acquisti Cherki, Ait-Nouri, Reijnders e Bettinelli. Anche Mateo Kovacic avrebbe dovuto far parte del gruppo, ma un infortunio al tendine d’Achille lo ha escluso dal torneo. Jack Grealish, Kyle Walker, Kalvin Phillips e James McAtee sono tra gli assenti.

Parlando prima della partita del City contro l’Al Ain ad Atlanta domenica (di notte, ore 3 italiane), ha lasciato intendere che qualcuno dovrà partire: "Mi piacerebbe avere i giocatori che abbiamo ora per tutta la stagione. Lo adorerei. Non ho nessun problema con i giocatori, con il loro comportamento. Il problema è che sarebbero infelici durante la stagione", ha esordito Guardiola in conferenza stampa. E ha aggiunto: "Sarebbero tristi, sarebbero delusi, e io non voglio questo. Per me non è un problema. Ho più opzioni di scelta, ma non mi piace avere sei o sette giocatori a casa. Quindi agisco in questo modo. Lo faccio per loro. Per questo dobbiamo vedere cosa succederà. Mancano ancora molte settimane, direi, prima che il mercato si chiuda".