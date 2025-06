L'Inter evita la figuraccia con un gol da corner e un rimpallo: 2-1 contro Urawa

L'Inter evita il peggio contro gli Urawa Red Diamonds: in svantaggio dal minuto 11 per il gol di Watanabe, solo grazie alla girata di Lautaro Martinez da calcio d'angolo i nerazzurri la riprendono al 78esimo. Poi nel finale, al secondo minuto di recupero, Valentin Carboni si ritrova la palla tra i piedi dopo un rimpallo e sigla il vantaggio.

Così Cristian Chivu trova la prima vittoria in questo Mondiale per Club, portandosi al primo posto nel girone almeno per il momento, in attesa del risultato della sfida tra River Plate e Monterrey. L'Inter giocherà il 26 giugno l'ultima partita del girone proprio contro gli argentini di Gallardo e potrebbe essere la gara decisiva in chiave qualificazione.