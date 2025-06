Inter in difficoltà, Lautaro difende Chivu: "Ottimo tecnico, preparato e mi ha sorpreso"

Mondiale per Club

Oggi alle 15:45 Mondiale per Club

Dopo il successo contro l'Urawa Red Diamonds, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Abbiamo studiato questa gara, sapevamo che fosse stata così. Erano tutti e dieci dietro la linea della palla, ci lasciavano il gioco fuori ed è stata una gara con tante difficoltà. Prendendo gol abbiamo dovuto rincorrere, ma abbiamo continuato a giocare nonostante le difficoltà. Dobbiamo migliorare, con un tiro in porta ci hanno fatto gol ed è da migliorare tanto".

Questo è il punto di svolta in questo Mondiale?

"Può essere, con il Monterrey abbiamo fatto tanto possesso palla senza riuscire a sfondare. Dobbiamo dare qualcosina in più, a volte il palleggio non basta. Sicuramente nel secondo tempo abbiamo fatto tanto bene".

Adesso arriva il River Plate.

"Abbiamo giocato in un campo migliore dell'altra volta, la palla scorreva meglio. Quando i campi sono così la palla scorre veloce, affronteremo una squadra che ha un'idea di gioco e un allenatore che ha vinto tanto. Li conosco bene, ci sono ex compagni della Nazionale. Sarà una gara di alto livello, dobbiamo prepararci bene".

La testa è un po' più sgombra?

"Chivu ci sta dando tanto, lo stiamo aiutando tanto. Dobbiamo dare il nostro contributo, importante è che dobbiamo credere in tutto quello che ci dice. E' un ottimo allenatore, preparato e mi ha sorpreso tanto".