Camerun ko, ma la prova di Anguissa è sufficiente: "Ma nella ripresa perde troppi palloni"

Il Camerun è stato battuto dalla Svizzera all'esordio al Mondiale, ma André Frank Zambo Anguissa ha fornito una prova tutto sommato positiva. Sufficiente, per Tuttomercatoweb.com. Di seguito la pagella, voto 6, scritta dal portale: "Bene in entrambe le fasi, anche se pecca un po’ di lucidità in alcune scelte. Perde qualche pallone di troppo nella ripresa".