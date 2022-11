Clamoroso Danimarca: "La Fifa ci mette a tacere, potremmo andarcene"

Fonte: ANSA

(ANSA) - DOHA, 23 NOV - I vertici della federazione danese, ma anche il ct della nazionale Kasper Hjulmand, non hanno assolutamente gradito l'imposizione della Fifa riguardo alla fascia 'One Love' che i capitani di alcune nazionali, tra cui il danese Simon Kjaer, avrebbero voluto mettere al braccio per lanciare un segnale a proposito dei diritti umani. In più, ai danesi in particolare è stato proibito di utilizzare in allenamento delle maglie con scritte a favore delle diversità e contro ogni tipo di discriminazione. La cosa è stata talmente poco gradita che ora il presidente della federazione calcio (Dbu) minaccia che l'ente di cui è a capo potrebbe lasciare la Fifa. "Potremmo non farne più parte. Non è una decisione a cui stiamo pensando adesso, siamo stati chiari al riguardo, ed è da agosto che ne parliamo con gli altri paesi scandinavi - le parole del presidente federale danese Jesper Moller -. Ora ci sto ripensando seriamente e continueremo a dialogare con i nostri colleghi nordici per studiare una strategia comune.