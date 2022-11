Clamoroso Francia: Benzema sulla via del recupero, può tornare e giocare il Mondiale

Il Pallone d'Oro 2022 sta recuperando dall'infortunio e a metà settimana tornerà ad allenarsi con il Real Madrid.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Karim Benzema potrebbe giocare il Mondiale. Secondo quanto riportato da Onda Madrid, il Pallone d'Oro 2022 sta recuperando dall'infortunio e a metà settimana tornerà ad allenarsi con il Real Madrid. Deschamps non lo ha mai tolto dalla lista dei convocati, motivo per cui - per regolamento -, come ricorda RMC Sport, avrebbe il diritto a prendere parte alle partite della manifestazione che si sta disputando in Qatar qualora recuperasse in tempo dal problema fisico al quadricipite della coscia sinistra.