CR7 nella storia dei Mondiali: è il primo calciatore a segnare in 5 diverse edizioni

Con il gol di apertura della sfida tra Portogallo e Ghana, Cristiano Ronaldo entra (ancora di più) nella storia dei Mondiali. Col rigore trasformato per il momentaneo vantaggio portoghese, CR7 diventa il primo calciatore ad aver segnato in 5 differenti edizione del massimo torneo per Nazionali (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).